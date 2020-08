Trotse Thomas (11) uit Wierden doneert lange lokken: ‘Hij is een echte doorzetter’

Ietwat verlegen, maar toch stoer en vastberaden stapt Thomas over de drempel van kapsalon Goossen Haarmode aan de Nijverdalsestraat in Wierden. Na drie jaar mag eindelijk zijn haar eraf. Thomas is dan ook een beetje nerveus, maar vooral opgelucht. Want het was niet makkelijk voor hem als jongen om zijn haar de afgelopen jaren te laten groeien.