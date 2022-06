Tropische temperaturen op komst: Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in

update/met video Groningse boeren verwelko­men minister Staghouwer met strop aan hakselaar

Boze boeren in Groningen hebben woensdag bij een bezoek van landbouwminister Henk Staghouwer (CU) een strop aan een veldhakselaar gehangen. Ze uiten zo hun onvrede over de stikstofplannen van het kabinet. Eerder vandaag hingen boze boeren in Twente een pop aan een strop aan een snelwegviaduct.

15 juni