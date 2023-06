Tropenrooster? Dat mag de school zelf beslissen, maar: ‘Het is binnen niet te harden’

Met dit hete weer is het geen pretje voor leraren en leerlingen: als sardientjes opeengepakt zitten in een benauwd klaslokaal. Maatregelen zoals extra ventilatie en veel drinken zijn geen overbodige luxe. Zelfs een tropenrooster behoort tot de opties, maar alleen als de school dat wil.

Schoolleiders worden - nu het buiten rond de 30 graden is en binnen soms nog warmer - bestormd door ouders en kinderen met de vraag of er een tropenrooster komt, klinkt het in onderwijsland. Ook leraren vragen zich hardop af bij welke temperaturen onderwijs geven zinloos en onveilig wordt.

,,Moet er niet nagedacht worden over schoolsluiting?” zegt bijvoorbeeld docent Siep de Haan van het St. Bonifatiuscollege in Utrecht. ,,In scholen zonder koeling is het binnen niet te harden met dertig leerlingen.”

Regionale hittegolf een feit Nadat zondag de eerste regionale hittegolf van het jaar werd gemeld in Woensdrecht in Noord-Brabant, is er volgens Weeronline nu ook in drie andere provincies sprake van een regionale hittegolf. In Deelen (Gelderland), Wilhelminadorp (Zeeland) en in Arcen en Maastricht (Limburg) was het de voorbije vijf dagen 25 graden of warmer en werd gedurende tenminste drie dagen een temperatuur van 30 graden of meer gemeten. De eerste hittegolf kwam redelijk vroeg dit jaar. Vorig jaar had augustus pas de primeur, waar het de gehele zomer ook beperkt bleef tot slechts twee regionale hittegolven.

Alweer minder warm

Bestuursvoorzitter Yvonne Hof van De Meerkring - waarin 22 openbare basisscholen in de regio Amersfoort zijn vertegenwoordigd - ziet verschillen tussen de schoolgebouwen. ,,Een aantal scholen heeft een heel goed circulatieplan. Daar zitten ze er nu prima bij. Bij andere scholen organiseren ze waterspelletjes en wordt een airco of ventilatie gebruikt.”

Volgens Hof zijn er nog geen grootschalige ingrepen noodzakelijk. ,,Morgen wordt het alweer minder warm. Mocht er nou een hittegolf komen, dan wordt het een ander verhaal. Dat bekijken we per team.”

De basisregel is dat het bestuur van een school zelf kan besluiten om een tropenrooster in te stellen bij extreem warm zomerweer. Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet uiteindelijk wél worden gehaald (verplichte onderwijstijd). De Inspectie van het Onderwijs houdt daar toezicht op.

Arbeidsomstandigheden

Maar bestuurders in het onderwijs moeten ook rekening houden met de arbeidsomstandigheden. De leraren en leerlingen zijn in zo’n geval werknemers. In de Arbowet staat geen maximumtemperatuur waarbij nog gewerkt mag worden. Toch moet het schoolbestuur ervoor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken.

Dus zal de school in de praktijk bij een temperatuur boven de 30 graden maatregelen nemen om de belasting voor leerlingen en leraren zo laag mogelijk te houden. De school kan bijvoorbeeld een tropenrooster met kortere lesuren of kortere dagen instellen, maar dat is volgens de PO-Raad aan de scholen zelf. Andere maatregelen zijn: zo kort mogelijk aaneengesloten werken, pauzeren in koele ruimtes, extra ventilatie en veel drinken.

Het is aan de scholen om te zorgen dat leerlingen ongestoord examen kunnen doen. Het examenroos­ter staat gewoon Woordvoerster College voor Toetsen en Examens

Mocht er inderdaad een tropenrooster komen, dan moet de onderwijsinstelling de ouders daarover informeren. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan dient de school een alternatief programma (opvang) aan te bieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen, staat op de website van het ministerie van Onderwijs.

Volledig scherm Wat als je op een bloedhete dag eindexamen moet doen? © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Veel gebruikelijker

De verwachting is dat maatregelen tegen de warmte door de opwarming van de aarde de komende jaren veel gebruikelijker zullen worden. De indeling van de dag of de week van een school is dan tijdelijk gebaseerd op het zoveel mogelijk vermijden van leren en werken onder warme temperaturen.

Het warme weer kan ook de examens in de weg zitten: op maandag 19 juni beginnen de herkansingen van het eindexamen, maar wat als kandidaten de examenzaal uitdrijven door de hitte?

,,Het is aan de scholen om te zorgen dat leerlingen ongestoord examen kunnen doen”, aldus een woordvoerster van het College voor Toetsen en Examens. ,,Het examenrooster staat gewoon, ongeacht het weer. Maar wij hebben dit probleem in ieder geval nog nooit bij de hand gehad.”

