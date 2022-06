Treurige vondst bij Albert Heijn in Zwolle: ‘Gratis, 8 weken oud’

Supermaan is dinsdag goed zichtbaar dankzij heldere nacht

Begin deze week staat er een supermaan aan de hemel, een maan die groter is dan normaal. De supermaan zal in de nacht van maandag op dinsdag waarschijnlijk goed zichtbaar zijn vanwege opklaringen, meldt Weerplaza. In het zuiden van het land is de grootste kans om de supermaan goed te zien.

12 juni