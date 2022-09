Trekkers protesterende boeren in Den Haag in beslag genomen, noodbevel afgegeven

Dorp in de ban van doodsbe­drei­gin­gen: ‘Ik ga op iedereen corona hoesten in de Jumbo’

Bekende dorpsgenoten kregen plotseling appjes, anoniem: ‘Ik steek je net zo lang totdat je niet meer ademt’. Er werd geïnfiltreerd in een corona-groepsapp: ‘Ik ga op alles en iedereen hoesten in de Jumbo.’ Een volledig dorp was begin 2020 in de ban van een serie doodsbedreigingen en bommeldingen. ,,Ze maakten er een sport van om veel mensen lastig te vallen, leken ervan te genieten.”

17 september