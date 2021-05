Treinverkeer wordt weer opgestart, nog geen volledige dienstregeling

Het treinverkeer in vrijwel het hele land lag sinds 14.20 uur stil door een grote sein- en wisselstoring aan een telefoniesysteem. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van vervoerders. ,,Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”



De storing lijkt veroorzaakt door een automatiseringsfout in het systeem van de provider, legt de ProRail-woordvoerder uit. ,,Een technisch verhaal, maar mogelijk kunnen we die computerstoring handmatig herstellen, maar we weten nog niet zeker of dat ook daadwerkelijk het euvel is.”



Mobirail is volgens ProRail naar een maximumcapaciteit opgeschaald om de storing te ontdekken. In het geval dat ‘het euvel’ inderdaad is gevonden, wordt aan een stappenplan gewerkt om het treinverkeer te hervatten. De ProRail-woordvoerder verwacht dat reizigers nog de rest van de dag de gevolgen zullen ondervinden van de storing. ,,Het duurt dan nog lang voordat alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.”