Treinverkeer komt langzaam weer op gang na grote storing

Het treinverkeer wordt vanaf 16.00 uur weer opgestart, maar het zal nog een tijd duren voor er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de storing lijkt gevonden, maar onzeker is of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan het zijn dat de storing terugkomt, aldus een woordvoerder.

ProRail raadt reizigers aan om in de app van vervoerders te kijken of hun reis doorgaat. ,,Zoals de NS-reisplanner of de app van regionale vervoerders. Zij hebben de meest actuele informatie.”

Ook vervoerders NS en Arriva geven aan dat vanaf 16.00 uur het treinverkeer stapsgewijs weer wordt opgestart. ,,Ons streven is om op ieder traject een trein per uur te laten gaan”, zegt een woordvoerder van NS. “De hele avond is er nog hinder voor de reizigers.”

Grote sein- en wisselstoring

Het treinverkeer in vrijwel het hele land lag sinds 14.20 uur stil door een grote sein- en wisselstoring aan een telefoniesysteem. Een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail zegt dat door een landelijke storing met het telefoniesysteem, treinverkeersleiders niet kunnen communiceren met de machinisten van vervoerders. ,,Dat is essentieel om treinen te laten rijden, dus daarom hebben we besloten een groot deel van het land stil te leggen.”



De storing lijkt veroorzaakt door een automatiseringsfout in het systeem van de provider, legde de ProRail-woordvoerder eerder uit. ,,Een technisch verhaal, maar mogelijk kunnen we die computerstoring handmatig herstellen, maar we weten nog niet zeker of dat ook daadwerkelijk het euvel is.”



ProRail monitort of de oplossing stabiel is. Eerder gaf de woordvoerder al aan dat na het vinden van een oplossing, reizigers naar verwachting nog de hele dag hinder zullen ondervinden van de storing. ,,Het duurt dan nog lang voordat alles is opgestart, dat is een grote puzzel, dus reizigers zullen nog flinke tijd last hebben van de storing.”

Telecomprovider KPN, die Mobirail namens ProRail beheert, kan nog niet zeggen wat de oorzaak van de storing precies is. ,,Het netwerk is weer in de lucht. De dienstverlening is zich aan het herstellen. We zijn heel hard bezig”, aldus een woordvoerster. Mobirail is een joint venture tussen KPN en Nokia.

Quote Het duurt dan nog lang voordat alles is opgestart, dat is een grote puzzel, Woordvoerder Prorail Treinen met reizigers die al onderweg waren, kwamen niet opeens stil te staan door de storing. ,,Alle treinen rijden door naar een perron", aldus een woordvoerder van NS.

Een gestrande reiziger op station Rotterdam Alexander. Het treinverkeer in vrijwel het hele land ligt stil wegens een storing aan een telefonie-systeem.

