Treinverkeer in groot gebied rond Amsterdam loopt vast door korte storing

Het treinverkeer rondom Amsterdam is ontregeld door een grote sein- en wisselstoring. Na ongeveer een halfuur kon ProRail melden dat het probleem was opgelost, maar de NS bekijkt nog hoe het treinverkeer weer volledig kan worden opgestart.

Vanwege de storing op de verkeersleidingspost van ProRail was het volgens NS niet meer mogelijk om treinen op een veilige manier te laten rijden. ,,Daarom besloten we om al het treinverkeer van en naar Amsterdam te staken.” Dat had volgens de woordvoerder een ‘grote impact’.

Op de site van de NS is te zien hoe er problemen zijn op alle spoorlijnen van en naar de hoofdstad. Het treinverkeer tot aan Enkhuizen, Alkmaar, Lelystad, Amersfoort, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Leiden heeft hier last van. ‘Houd rekening met grote vertragingen en uitval van treinen, met uitstraling naar heel West-Nederland', meldde de NS voordat het bericht kwam dat de storing was opgelost.

‘Reizigers kunnen in hun reisplanner zien wanneer de treinen weer gaan rijden’, laat een woordvoerder van ProRail weten.

Door de storing stonden geen treinen stil met reizigers erin. “We zorgen er altijd voor dat treinen met reizigers niet in een weiland stil komen te staan. Ze worden altijd naar het eerstvolgende station gereden”, aldus de woordvoerder van NS.

Wat de oorzaak is van de storing is nog niet bekendgemaakt. Deze week is ProRail toevallig gestart met de renovatie van de centrale stationshal van Amsterdam Centraal. Daar komen onder meer een nieuwe vloer en voordeuren. Vorige week werd bij Amsterdam Centraal een grote nieuwe ondergrondse fietsenstalling geopend.

Volledig scherm De verstoring van het treinverkeer rond Amsterdam om 10.30 uur. © NS