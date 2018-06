Treinreizigers opgelet! Deze zomer volop werkzaamheden aan het spoor

Voor veel mensen is het bijna vakantie, maar spoorbeheerder ProRail gaat de komende maanden juist extra hard werken aan het spoor. Van alle spoorwerkzaamheden in 2018, vindt de komende twee maanden een kwart plaats. ProRail-topman Pier Eringa geeft aan 'juist in de vakantietijd' werk aan te pakken, omdat het dan minder druk is in de trein. ,,Daardoor hebben minder reizigers er last van dat de trein niet rijdt. Al blijft het een duivels dilemma: de keuze tussen de vakantieganger en mensen die gewoon doorwerken is geen gemakkelijke.''

Deze zomer wordt gebruikt om kilometers spoor en bovenleiding te vernieuwen en tientallen wissels te vervangen. De hoogtes van perrons worden aangepast, zodat er makkelijker kan worden in- en uitgestapt. Ook een aantal stations krijgt onderhoud. ProRail-baas Eringa: ,,Ik wil geen krakkemikkig spoor. Onderhoud is belangrijk.''

Quote Juist in de vakantie­tijd pakken we groot werk aan Pier Eringa

Station Zwolle wordt het hardst geraakt: dat gaat tussen 30 juni en 15 juli zelfs helemaal op slot. Van 16 tot en met 24 juli rijden er bussen tussen Eindhoven en Roermond. Treinreizigers tussen Zaandam en Uitgeest moeten bijvoorbeeld van 21 tot en met 29 juli op zoek naar een alternatief. Bij grote en langdurige werkzaamheden worden reizigers geattendeerd op de stremmingen met onder andere mailings, borden en kaartjes die worden uitgedeeld in de trein.

25 minuten

Hoeveel vertraging reizigers precies zullen krijgen is erg afhankelijk van de werkzaamheden en het traject dat mensen nemen. Reizigers van Zwolle naar Groningen moeten bijvoorbeeld eerst met de snelbus naar Meppel om daar met de trein de reis te vervolgen en doen er dan zo'n 25 minuten langer over. Reizigers buiten de Randstad worden harder geraakt, omdat treinen minder alternatieve routes zijn.

ProRail en de Nederlandse Spoorwegen benadrukken dat het de komende maanden extra belangrijk is om van tevoren te kijken of je trein wel gaat. ,,Ga je deze zomer naar een festival, lekker een dagje naar het strand of vlieg je vanaf de vliegvelden Schiphol, Rotterdam of Eindhoven? Bereid je voor en voorkom zo onaangename verrassingen'', luidt het advies.

Quote Bereid je voor en voorkom zo onaangena­me verrassin­gen Pier Eringa

Overlast

NS-directeur Marjan Rintel laat weten dat ze het vervelend vindt als reizigers gedupeerd zijn doordat treinen niet kunnen rijden. ,,Buitendienststellingen vragen iets van onze reizigers. We vinden de overlast voor hen erg vervelend en doen er daarom ook deze zomer alles aan hen zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens hun reis.'' NS zegt reizigers 'ruim van tevoren te attenderen op buitendienststellingen'. ,,We passen reisinformatie aan en zetten bussen in. Ook is er extra personeel aanwezig op stations om reizigers op weg te helpen.”

Jaarlijks werkt ProRail op ongeveer 2500 verschillende plekken aan het spoor. Zo'n 80 procent van dat werk gebeurt ’s nachts ná aankomst van de laatste trein voor reizigers en vóór de start van de ochtendspits. Meestal gaat dit om kleine spoed herstelwerkzaamheden of regulier onderhoud. Daarnaast zijn er zo'n vijftig à zestig werkzaamheden aan het spoor, die meer tijd kosten dan een etmaal waardoor treinen niet kunnen rijden. Omdat er steeds meer treinen rijden is er volgens Eringa steeds minder tijd om het onderhoud te doen. ,,Werkzaamheden plannen is geen eenvoudige opgave. ,,Een Ravensburgerpuzzel van 10.000 stukjes is er kinderspel bij.''