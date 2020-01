Trein ontspoord bij station Voorburg: tot 21.30 uur geen treinen tussen Den Haag en Utrecht

Verzeke­raars: Schade jaarwisse­ling minstens 15 miljoen, meer dan vorig jaar

14:15 De particuliere schade aan auto's en woningen die rond de jaarwisseling is aangericht is minstens 15 miljoen euro. Dat blijkt uit de eerste berekeningen van het Verbond van Verzekeraars. Dat is flink meer dan de 12,9 miljoen van vorig jaar. Het bedrag zal naar verwachting nog verder oplopen door branden bij zakelijke panden. Daarvan is de schade-omvang op dit moment nog niet bekend.