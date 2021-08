Trees (72) stopt na 40 jaar als collectant voor KWF: ‘Ze zouden collecteren moeten verplichten’

Video Milieuclub hoopt Formule 1 op laatste moment verboden te krijgen, ‘of anders zonder publiek’

26 augustus Mobilisation for the Environment (MOB) deed vandaag voor de rechtbank in Haarlem een ultieme poging om de Dutch Grand Prix in Zandvoort te dwarsbomen. De milieuorganisatie heeft een kort geding aangespannen over de natuurvergunning die de provincie Noord-Holland heeft afgegeven voor het Formule 1-evenement.