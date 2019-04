Tramschutter Gökmen Tanis blijft nog ten minste drie maanden vast

Uit­dun-operatie Oostvaar­ders­plas­sen opgeschort, streefge­tal nog niet gehaald

15:46 Staatsbosbeheer heeft in de Oostvaardersplassen al 1745 edelherten afgeschoten. Het streefgetal is 1800. Om dat te halen, moeten jagers in drie maanden tijd de resterende 55 dieren doodschieten.