Trammaatschappijen slaan alarm: 'Stop die telefoon weg'

Naar schatting zijn er jaarlijks in Nederland meer dan honderd ongevallen met trams, soms met fatale gevolgen. Onderzoeker Rianne Roeleveld heeft 194 incidenten geanalyseerd die bij HTM plaatsvonden tussen 2005 en 2015 en concludeert dat het Tram Waarschuwings Installatie (TWI) een structurele oorzaak is van ongelukken. Maar ook, dat de appende en bellende burger zorgt dat het aantal noodstops fors groeit.



Het Rotterdamse vervoersbedrijf RET en het Amsterdamse GVB, herkennen het probleem en maken zich zorgen. ,,We roepen al jaren dat een veilig verkeer de verantwoordelijkheid is van alle weggebruikers. Een tram staat niet 1, 2, 3 stil. Het is een zwaar ding'', benadrukt GVB-woordvoerster Mireille Müller.



GVB doet er naar eigen zeggen alles aan om het aantal ongelukken te beperken. Müller: ,,Onze chauffeurs worden opgeleid en leren anticiperen op onoplettende fietsers of voetgangers. Sinds kort hebben we een proef met sensoren aan de voor- en zijkant van trams, zo krijgt de bestuurder een extra paar ogen. Het zal niet alles oplossen, maar wel helpen. We voorkomen tientallen keren per dag ongelukken.''