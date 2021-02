Tragere opkomst Britse variant geeft Nederland misschien nét voldoende lucht

Zes op de tien mensen met klachten laten zich niet testen op corona

23 februari Steeds meer mensen in Zuid-Holland Zuid laten zich testen op het coronavirus als ze gezondheidsklachten hebben. Lieten in juni nog negen op de tien mensen zich niet testen ondanks klachten, nu is dat nog maar zes op de tien, blijkt uit onderzoek van de GGD. Die zou graag zien dat nog meer mensen zich laten testen.