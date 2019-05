Tractorbestuurder beschoten bij grens België, schutter opgepakt: 'Hij is zich rot geschrokken’

De tractorbestuurder, een jongeman van in de twintig, was aan het werk toen zijn voorruit plotseling kapot werd geschoten. ,,Hij is zich helemaal rot geschrokken’’, zegt de eigenaar van het bedrijf tegen deze site. ,,Hij had geen idee wat er gebeurde en heeft mij toen meteen gebeld.’’ De bedrijfseigenaar, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, stapte na het telefoontje van zijn werknemer in de auto en reed naar de plaats delict. Hij ontfermde zich over zijn werknemer en waarschuwde zelf de politie. Die kwam met spoed ter plekke en startte een grote zoekactie in de omgeving. ,,De schutter werd vrij snel gearresteerd, dat heb ik met eigen ogen kunnen zien’’, aldus de bedrijfseigenaar.

Aangifte

Volgens een ooggetuige waren er zowel Nederlandse als Belgische agenten in kogelwerende vesten aanwezig. Willem-Jan Uytdehage, woordvoerder bij politie Zeeland-West Brabant, kan alleen bevestigen dat de Brabantse eenheid is uitgerukt nadat er een melding van een schietincident binnenkwam.



,,Daarna hebben de Belgische collega’s het overgenomen, omdat het incident op Belgisch grondgebied heeft plaatsgevonden.’’ Het onderzoek is in handen van het parket in Antwerpen en is in volle gang.



De chauffeur heeft direct aangifte gedaan. De schutter zit vast voor verder onderzoek, het wapen waarmee hij schoot is in beslag genomen.