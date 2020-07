Tour langs Amsterdamse gevels: ‘Kijk omhoog en je ziet het slavernijverleden’

Forensisch Instituut kraakt geheime iPhone van kroongetui­ge Nabil B.

18:57 Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de mobiele telefoon gekraakt die kroongetuige Nabil B. in zijn cel had. Dat blijkt uit een brief van de rechter-commissaris die deze nieuwssite heeft ingezien. B. ontkende eerder dat hij een mobiele telefoon in zijn cel heeft gehad.