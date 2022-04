Tot zeker 20.00 uur geen treinen door landelijke storing reisadviezen

Op een aantal stations is het druk, zoals op Rotterdam Centraal waar veel reizigers gestrand zijn. Een schrale troost: er wordt gratis koffie uitgedeeld. Onduidelijk is hoe lang de storing precies gaat duren. Volgens een woordvoerder wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar is nog niet bekend wanneer de problemen zijn opgelost. Tot 20.00 uur vanavond rijden er in ieder geval geen treinen, liet de NS halverwege de middag weten. Eerder werd er nog vanuit gegaan dat de problemen rond 17.00 uur opgelost zouden zijn.

De NS heeft reizigers in elk geval opgeroepen om hun treinreis uit te stellen in verband met de technische storing. Daardoor rijdt er op het moment geen enkele trein in het land. De actuele reisinformatie is verstoord: de reisplanner toont veel onjuiste reisadviezen, zo is de boodschap. Op de stations zou de informatie op de schermen inmiddels wel hersteld zijn.

Volledig scherm Ook op Rotterdam Centraal hebben ze last van de storing. Bij de Kiosk wordt gratis koffie weggegeven. © GinoPress B.V.

Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden de treinen overigens wel volgens de normale dienstregeling.

Vanwege de omvang van de storing is het volgens NS niet mogelijk om bussen in te zetten. Wie al bezig was met een reis zal moeten uitzien naar andere reisopties, klinkt het. Op sociale media stromen de reacties van gedupeerde reizigers binnen die een lift zoeken of mensen die juist een lift aanbieden, al dan niet omdat ze gestrande reizigers gaan ophalen.

Meer aanvragen

Intussen kunnen taxichauffeurs flink aan de bak. ,,Wij hebben meer aanvragen naast ons normale werk", laat directeur Hedy Borreman van Taxicentrale Amsterdam (TCA) weten.

Volgens woordvoerder Hilbert Michel van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer is daar ook op andere stations sprake van. ,,Een opsteker voor de taxichauffeurs, zeker na alle coronaperikelen en de hoge brandstofprijzen, maar voor reizigers is het uiteraard doffe ellende”, voegt hij eraan toe.

