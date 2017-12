Tot volgend jaar Sint, hallo Kerstman!

De Sint heeft ons land nog maar net verlaten, maar in Maastricht is vrijdagavond de Kerstman per trein (!) aangekomen. Opgewacht door tientallen enthousiaste kinderen maakte hij een rondrit door de oude binnenstad. Zijn elfjes moeten misschien nog een beetje wennen aan hun functie, maar de Kerstman is er helemaal klaar voor. "Ik zie overal blije kinderen, en als kinderen blij zijn ben ik ook blij!"