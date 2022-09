Tot nu toe twee demonstraties gepland op Prinsjesdag: FNV pleit voor hoger minimumloon

Financiële lucht

Het kabinet zegt al maanden dat het onmogelijk is om dit jaar nog wat te doen aan de koopkracht van mensen. Maar gisteren zei de premier dat het niet vol te houden is ‘om dit jaar niets te doen”, gezien de almaar stijgende prijzen voor energie en boodschappen. ,,Maar we zeggen nog niet wat we wel of niet doen. Dat komt met Prinsjesdag.”