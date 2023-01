Tot 9 jaar cel geëist tegen verdachte aanslagplegers Poolse supermarkten

Volgens het OM zijn de heftige explosies nooit eerder vertoond in Nederland. ,,Het schijnbare gemak waarmee de verdachten toesloegen is angstaanjagend. De wetenschap van de gevolgen weerhield hen er niet van om nogmaals toe te slaan. En dat voor een paar duizend euro”, zei de officier van justitie.

Tussen 8 december 2020 en 4 januari 2021 was het vijfmaal raak bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (tweemaal) en Tilburg. De explosies hadden een verwoestende werking. In Aalsmeer werden bij de eerste ontploffing brokstukken met glas en hout tot 30 meter ver weggeslingerd. De gevel werd uit het gebouw geblazen. Een auto ging in vlammen op en in een woning boven de winkel ontstond brand. De bewoners kwamen met de schrik vrij, maar de klap was zo hard dat een van hen met bed en al werd opgetild

Geronseld

De verdachten zijn tussen de 21 en 28 jaar oud en werden voor de klussen geronseld via sociale media, onder andere via een chatgroep die ‘snel geld’ werd genoemd. Een van hen, Hyron A. (21) zou tweeduizend euro krijgen voor de eerste aanslag. Na lang wikken en wegen hapte hij toe, verklaarde hij bij de start van de zitting maandag. Toen hij daarna zijn beloofde geld niet kreeg en van zijn opdrachtgever te horen kreeg ‘dat ze wisten waar hij woonde’, durfde hij bij de tweede en derde aanslag geen nee meer te zeggen. Daarbij werd hem vergelijkbare bedragen geboden, maar uiteindelijk kreeg A. geen cent, evenals zijn vriend Sersinio D. (21), die ook bij de eerste drie aanslagen betrokken zou zijn.

De ontploffingen werden veroorzaakt door zelfgefabriceerde explosieven. Volgens het OM bestonden de ‘bommen’ uit zogenoemd flitspoeder. Dit goedje wordt ook gebruikt om zwaar illegaal knalvuurwerk te maken.

Broers Mohamed (l) en Moshkhal (r) Mahmoed waren in shock nadat hun winkel in Aalsmeer met explosieven werd bestookt.

Het blijft een raadsel wie de opdrachtgever is geweest van de serie aanslagen en wat het motief is. Het politieonderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven en geen van de vijf verdachten geven er openheid over. De gedupeerde ondernemers vermoeden dat jaloezie bij de concurrentie een rol heeft gespeeld. Het OM heeft daar alleen geen bewijs voor gevonden.

De schade bij de getroffen bedrijven loopt in de tienduizenden euro's en was niet verzekerd. De broers Mahmoed die eigenaren waren van twee Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk zijn die klap niet te boven gekomen. Hun supermarkten zijn er nu niet meer. ,,Al hun energie en geld hebben ze in deze zaken gestopt. Deze mensen zijn financieel ten gronde gericht. Het wrange is dat het doel van de aanslagplegers daarmee lijkt te zijn gelukt”, zei de officier van justitie.

Advocaat Manon Aalmoes van verdachte Antiono N. (26) noemt de geëiste straf van 6 jaar cel tegen hem ‘bovenmatig’ en vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de personen die hier achter zitten terwijl die aanknopingspunten er wel zijn. ,,Ik begrijp dat de zaak veel publiciteit heeft gehad en de schade aanzienlijk was, maar waar is het maatwerk? De verdachten die hier terecht staan zijn zelf ook slachtoffer. Ze hebben nauwelijks geld en behoren tot de kwetsbaarste mensen in de samenleving. Mijn cliënt kreeg 300 euro voor twee taxi-ritjes van andere verdachten en heeft nergens aan gezeten. Moeten we hem daarvoor 6 jaar lang opsluiten? Hij begrijpt dat niet. Wij gaan vrijspraak vragen.”

Tussenpersoon blijkt moordenaar

De opdrachtgever mag dan nog altijd spoorloos zijn, het OM heeft wel een sterk vermoeden wie de tussenpersoon is die de jongens aanstuurde. Het zou gaan om Desharo W.. Hij is vorige maand veroordeeld tot 26 jaar cel voor de vergismoord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen. De politie zegt W. te hebben herkend op camerabeelden waar hij samen met A. en D. in Aalsmeer op staat. Te zien is hoe hij instructies geeft bij een kofferbak van een auto. Hij is in de zaak van de Poolse supers niet vervolgd.