Tot 15 september geen treinen tussen Lelystad en Dronten door stroomstoring

Geen bussen in Zeeland op 6 en 16 september wegens landelijke staking

Op vrijdag 16 september wordt er opnieuw gestaakt in het openbaar vervoer. Deze keer legt het streekvervoer hun werkzaamheden voor een dag neer. Bovendien zullen er ook nog regionale stakingen plaatsvinden in aanloop naar de landelijke stakingsdag. In Zeeland is dat op 6 september het geval.

31 augustus