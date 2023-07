Tornado zorgt voor ravage rond Apeldoorn: caravan de lucht in, bomen ontworteld en compleet terras weggewaaid

Met videoEen tornado heeft vanmorgen rond Apeldoorn flink huisgehouden. Onder meer in Beekbergen, Lieren en Klarenbeek vielen bomen om en raakte huizen beschadigd. Op de A50 ging een caravan de lucht in als gevolg van de windhoos. ,,Dit maken we in Nederland een à twee keer per jaar mee.’’

Ontwortelde bomen, verwoeste daken en compleet verwaaide terrassen. Hoewel lang nog niet alle schade in kaart is gebracht is duidelijk, de tornado die even voor het middaguur over Apeldoorn trok heeft flinke sporen nagelaten.

In onder meer Beekbergen, Lieren en Klarenbeek heeft de brandweer de handen vol aan stormschade. Beelden van de tornado gaan ook rond op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Dak vliegt eraf!’

Op het terras van restaurant Huize Bloem ligt rond het middaguur het meubilair ondersteboven. eigenaresse Hetty ten Hove staat nog na te shaken van wat ze meemaakte. Ze stond voor het restaurant (dat maandag en dinsdag gesloten is) toen de tornado vanmorgen over haar terras trok.

,,Ik had net de deur dicht gedaan toen het enorm begon te waaien. Ineens vloog buiten alles door de lucht: tafels, banken, parasols. Ik was vooral bang en dacht: het dak vliegt er zo af!’’ Nare bijkomstigheid: ,,Mijn kleine meid lag thuis te slapen, maar ik durfde niet naar huis.’’

Ze belde haar man Willem, die daarna ook naar het restaurant kwam.

Volledig scherm Een omgewaaide boom in Lieren nadat een tornado over Apeldoorn trok. © Luciano de Graaf

Echt heftig

Terwijl zij alles wat verspreid over hun terrein ligt, opruimen, laat Willem geknakte parasols zien en wijst op een tent die klaarstond voor een huwelijksfeest dat vrijdag plaatsvindt. ,,Kijk’’, zegt hij, ,,de paal is er dwars doorheen gewaaid. We hebben direct een nieuwe besteld.’’

Ook hij toont zich onder de indruk van het natuurgeweld. ,,Ik ben hier direct naartoe gekomen toen Hetty mij in paniek opbelde. Ik dacht nog: maak je niet zo druk, maar het was echt heftig.’’

Hij laat een filmpje zien dat in de buurt rond gaat. ,,Vanaf de Achterste Kerkweg joeg hij hier naartoe over het open terrein.’’

Volledig scherm En in Lieren ging de complete inboedel van een terras de lucht in. © Luciano de Graaf

Heel bijzonder

Op andere beelden die rondgaan op twitter wordt de term ‘minitornado’ gebruikt. Jeroen Elferink, meteoroloog bij Weerplaza, stelt dat de term ‘mini’ er wel af kan. ,,Het betreft hier echt een tornado, of windhoos als je de Nederlandse benaming wilt gebruiken.”

Volgens de kenner komt zo’n tornado een tot twee keer per jaar voor in Nederland. ,,Niet perse zeldzaam, maar zeker heel bijzonder. De laatste keer dat dit gebeurde was in Zeeland, ik meen in juli of augustus. Je praat dan dus over een jaar geleden.”

Volgens Elferink gaat het hier om een ‘low-toppet supercell’, een zware onweersbui met een lage wolkenbasis. Dat maakt de tornado anders dan we bijvoorbeeld uit Amerika kennen. ,,Deze tornado heeft vaak een kortere levensduur. Zo’n supercell ontstaat doordat de onweersbui om zijn eigen as draait.”

Volledig scherm Op de A50 ging als gevolg van de windhoos een caravan de lucht in. © Persbureau Heitink

Slurf

,,Daardoor ontstaat de slurf, of tuba zoals wij die noemen, die de bui naar beneden meeneemt. Dat die slurf ook echt aan de grond komt gebeurt in Nederland niet heel vaak. Dat trekt een vaak een schadespoor over de grond. De tornado duurt relatief kort maar kan daardoor wel veel schade aanrichten.”

Het ontstaan van dit soort tornado’s is niet direct gekoppeld aan klimaatverandering. ,,Misschien dat we te maken krijgen met meer regen en meer buien maar klimaatverandering speelt niet zozeer een rol bij het ontstaan van dit soort windhozen. Het is vooral een samenloop van omstandigheden.””

Dat de slurf ook echt de grond raakt gebeurt in Nederland niet heel vaak Jeroen Elferink, Weerplaza

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: