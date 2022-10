Tornado sloopt huizen in Noord-Frankrijk, ook in Nederland gaat het tekeer

met video'sEen tornado heeft grote schade toegebracht aan verschillende huizen in de gemeentes Bihucourt en Hendecourt-lès-Cagnicourt, in het Noord-Franse departement Pas-de-Calais. De storm trok daarna over België met zware windstoten en heeft inmiddels Nederland bereikt.

De regionale krant La Voix du Nord meldt dat zondag omstreeks 19.00 uur een kleine tornado een groot deel van het dorp Bihucourt verwoestte. Op een video die gedeeld wordt via sociale media is ook te zien dat het dak van de Saint-Vaast-kerk van het dorp ernstig beschadigd is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De wind heeft verschillende daken in Bihucourt, dat 360 inwoners telt, opgetild. Ooggetuigen spreken van een ‘oorlogszone’ en ‘de apocalys'. In buurgemeente Hendecourt-lès-Cagnicourt zijn een dertigtal huizen beschadigd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hagelstenen van twee tot drie centimeter

Na grote schade te hebben toegebracht aan het noorden van Frankrijk trok de storm over België. De stormcel was minder actief, maar ging wel gepaard met zware windstoten, hevige onweersbuien en hagelstenen van twee tot drie centimeter, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI).

Via Brussel en Antwerpen gaat de storm richting ons land. Vanuit het zuidwesten trekken enkele intensieve regen- en onweersbuien over de westelijke helft van het land. Hierbij is kans op zware windstoten en hagel. Het KNMI waarschuwde verkeersdeelnemers in bijna heel het land eerder vandaag al om vanavond en morgen extra alert te zijn vanwege het noodweer. Er geldt code geel in heel het land met uitzondering van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Het duel tussen FC Volendam en sc Heerenveen werd halverwege de tweede helft stilgelegd wegens het noodweer. In Volendam regende het hard en was er sprake van bliksemflitsen. De wedstrijd is inmiddels weer hervat.

Later vanavond nemen de buien in intensiteit af en trekken ze weg in noordelijke richting. De waarschuwing van het KNMI geldt morgenochtend nog voor Noord-Holland en de Wadden. Langs de westkust kunnen dan opnieuw zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Een huis in het Noord-Franse dorp Bihucourt met ernstige stormschade en bliksem boven Sint-Kruis-Winkel (Gent). © Météo Nord-Pas de Calais en Frederik Vollaert