Topcriminelen Taghi en Razzouki verdacht van 5 liquidaties en 3 mislukte moorden

Ook een drietal mislukte moordpogingen en het voorbereiden van drie pogingen tot moord zijn onderdeel in het proces. Het OM ziet in Taghi en Razzouki als de twee kopstukken van een criminele organisatie, die als doel had het plegen van moorden. Mogelijk wordt nog een zesde moord toegevoegd aan de tenlastelegging. ,,Het onderzoek loopt nog. In september kunnen we daar meer over vertellen,” aldus de officier van justitie.