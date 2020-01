Topcrimineel Dino Soerel ontkent plannen ontsnapping

Familie diep geschokt door gruwelijke moord op ernstig zieke zus Maud (61) in Australië

15:02 De in Nederland wonende familie van de 61-jarige Maud Steenbeek is diep geschokt door de gruwelijke moord op hun zus. Steenbeek, die in Melbourne woont, was dinsdag aan het bellen met een jongere broer in Nederland toen ze door een indringer om het leven werd gebracht.