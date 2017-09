Topchefs vertonen kunsten op benefietdiner voor Sint-Maarten

Interview 'Vinden we vijftien ver­drin­kings­do­den acceptabel?'

10:42 Hoeveel verdronken zwemmers accepteren wij jaarlijks in Nederland? Met meer geld voor de Reddingsbrigade kan het aantal omlaag, maar de vraag is of we dat ervoor over hebben. Dat zegt Koen Breedveld, de nieuwe directeur van Reddingsbrigade Nederland. ,,Het ontbreekt aan een goede norm waaraan wij ons kunnen meten.''