Toon (87) vangt vissen vanaf driehoog: ‘Lijntje uitgooien vanaf mijn balkon’

Van zijn kleindochter mag De Koning niet naar zijn vaste visstek op de steiger, vlakbij zijn huis. ,,Dat begrijp ik wel. Ze is bang dat ik met allerlei mensen in aanraking kom en ze wil me nog niet kwijt. Daarom gooi ik nu een lijntje uit vanaf mijn balkon."



De afgelopen dagen heeft De Koning al vijf voorns gevangen. ,,Laatst had ik een zeelt aan de lijn. Helaas brak het tuig tijdens het ophalen. De vis verdween in het water en mijn dobber kwam terecht op een balkon onder mij. De buurman stond wel even raar te kijken toen hij dat ding aantrof. Maar hij heeft 'm netjes teruggebracht."



De Koning wil graag terug naar zijn eigen stek. ,,Desnoods met een masker. Ik wil niet ziek worden.” In de berging beneden staat een rollator met vistuig en een stoeltje. ,,Ik vind het heerlijk om naar de steiger te lopen. Vaak blijf ik daar zes uur zitten. Het liefst met bewolkt weer. Dan hoef ik de parasol niet op te zetten. Dat kost allemaal tijd op mijn leeftijd. En tussendoor eet ik alleen een krentenbol.”



De Koning vangt van alles. ,,Karpers en heel mooie rietvoorns. Maar ik gooi ze allemaal terug. Mijn vader viste ook. Hij nam de vangst mee naar huis. Maar dat doe ik niet.”