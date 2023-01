Tom verkocht als 13-jarige tientallen kilo's drugs aan leeftijdsgenoten: ‘Ouders hadden niks door’

ijzel op de weg Tientallen ongelukken en veel vertraging door extreme gladheid, code oranje in deel van land

De verraderlijke gladheid op lokale wegen en snelwegen heeft vannacht en vanochtend tot tientallen ongelukken geleid. Hierbij zijn meerdere gewonden gevallen. Voor de provincies Limburg, Brabant en Gelderland is code oranje afgegeven. In de rest van het land is code geel van kracht, behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland.

26 januari