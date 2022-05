Tom schrikt wakker van Mercedes die zijn huis binnenrijdt: ‘Bijna knap hoe hij 'm heeft ingeparkeerd’

Natuurlijk schrokken de bewoners zich vannacht een hoedje toen ze rond 05.00 uur ruw uit hun slaap werden gewekt door een harde knal. Appelboom: ,,Ik dacht dat de dakpannen van het huis vlogen. Mijn vrouw dacht aan een zware boekenkast die omviel. Beneden hing allemaal stof. Toen we in de woonkamer kwamen, zag ik de grill van een auto. Dan weet je wel hoe laat het is.” Een auto had zich in het huis aan de Kromstraat in Oss geboord.