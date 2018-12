Toezichthouder waarschuwt voor gevaarlijke trekdiertjes en rode schoolbus

video Rijke Arabieren storten zich op Limburgse woning­markt

21:33 Rijke Arabieren storten zich op de vastgoedmarkt in het zuidelijkste puntje van Limburg. Ze kopen huizen in Vaals, blijkt uit een reportage van het NTR-programma De Nieuwe Maan. Inmiddels zijn 10 tot 20 huizen in het dorpje bij het drielandenpunt in handen van bewoners van de Golfstaten.