Toevallig aanwezige René Holthaus redt buurvrouw uit brandend appartement

Holthaus hoorde even voor twee uur vannacht het piepende brandalarm afgaan en ging op de gang kijken. ,,Eerst zag ik niks. Toen ik om de hoek keek, zag ik direct veel rook en een mevrouw op blote voeten lopen. Ik riep: ‘brand, u moet hier weg'. ‘Dat is bij mij', zei ze. En mijn man is nog daarbinnen. Hij is met een emmer bezig’. Ik heb direct de vrouw zo snel als dat ging naar beneden gebracht en de hulpdiensten gebeld. Ik heb bij de overburen, bij bakkerij Braam op de deur gebonkt om te waarschuwen dat er brand was. Ik ben daarna nog terug gegaan. Er was een grote rookontwikkeling en de hitte was enorm. Ik kon niet meer bij de woning komen. Op de terugweg heb ik keihard op alle deuren en ramen gebonkt om iedereen te waarschuwen en heb een andere buurvrouw met een hondje naar beneden gebracht. Toen ik bij de bakkerij stond en naar boven keek sloegen de vlammen uit de ramen.”