Toestellen KLM moeten uitwijken door dichte mist op Schiphol

Het is niet het enige toestel dat vandaag is uitgeweken. Drie andere toestellen van KLM hebben ook een tussenstop gemaakt op een van de andere luchthavens, dit vanwege de dichte mist. Volgens een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is het zicht momenteel maar 250 meter. Dat levert flinke vertragingen op voor inkomende vluchten.

Normaal gesproken worden er door de luchtverkeersleiding 65 inkomende vluchten per uur afgehandeld, nu zijn dat er 34 per uur. Luchtvaartmaatschappijen kunnen zelf beslissen of ze met vertraging alsnog op Schiphol landen of uitwijken naar andere luchthavens. De vertrekkende toestellen hebben geen last van vertragingen, aldus de luchthaven.