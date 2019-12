Toestand van kleuter die urenlang onder het puin lag in Coevorden is ‘stabiel’

video | updateDe toestand van het vijfjarige jongetje dat gisteren urenlang bekneld zat onder de puinhopen van een ingestort pand in het Drentse Coevorden is inmiddels stabiel. Dat meldt de burgemeester vanmiddag. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de grillroom gaat morgen verder.

Omstanders applaudisseerden toen het jongetje, Kenan genaamd, gisteravond door hulpdiensten naar buiten werd gedragen. Burgemeester Bert Bouwmeester liet eerder weten zich grote zorgen te maken over Kenan, die in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis was gegaan nadat hij urenlang bekneld had gezeten.

Het jongetje is de zoon van de man die eerder op de dag en al vrij snel na het instorten uit het pand werd gered. Hij is de eigenaar van de zaak, grillroom Ali Baba. De burgemeester heeft vanochtend contact gehad met het gezin, meldt hij op twitter: ,,Ze zijn herenigd en de toestand van Kenan is stabiel. Ik wil de inwoners bedanken voor al het medeleven en de warme reacties richting de familie en de hulpverleners.”

Terwijl de hulpdiensten nog bezig waren het 5-jarige jongetje onder het puin vandaan te halen, maakten twee agenten selfies. Dat was te zien in beelden uitgezonden door SBS6-actualiteitenprogramma Hart van Nederland. ,,Onacceptabel en niet zoals de politie hoort te handelen. De bewuste collega’s zullen hier zeker op worden aangesproken”, heeft de politie Drenthe gisteren laten weten.

Gespecialiseerde teams waren gisteren geruime tijd bezig om bij de jongen te komen. Dat vergde een zeer zorgvuldige aanpak en kostte tijd, gaf de gemeente eerder aan. ,,De situatie wordt zodanig dat wij ons zorgen beginnen te maken over zijn spoedige redding. De kans op onderkoeling is groot. Er wordt alles aan gedaan om hem zo warm mogelijk te houden en zo snel mogelijk uit het puin te halen”, zei Bouwmeester een uur voor de redding.

De grillroom stortte in door een explosie waarvan de oorzaak nog onbekend is. De politie gaat morgen verder met het onderzoek. De locatie is afgezet. Omwonenden hebben een brief gekregen met de melding dat ze niets op mogen ruimen.

De burgemeester was toevallig in de buurt toen de ontploffing zich voordeed waardoor hij snel kon praten met de hulpverleners. De knal heeft hij niet gehoord. ,,Maar de impact van de explosie is duidelijk. Het was een pand van twee verdiepingen met een kap erop en nu staat het dak op de grond.”

Op beelden is te zien dat alleen het dak van het pand nog enigszins heel is gebleven. Sommige geparkeerde auto’s raakten bedolven onder het puin. Het pand links van de grillroom is beschadigd, zei brandweerwoordvoerder Paul van Dijken. De andere panden lijken er goed van af te zijn gekomen.

Veel omwonenden hebben de explosie gehoord. ,,Het was alsof er een vliegtuig neerstortte”, vertelt Meike Meppelink, die een paar huizen verderop woont, tegen Dagblad van het Noorden. Ze was thuis toen ze de explosie hoorde. ,,Zoiets vergeet je nooit weer. Ik hoorde heftig geschreeuw. Heel wanhopig klonk het.”

De hulpdiensten waren er snel, vertelt ze. ,,Gelukkig. Ik heb gekeken of ik nog kon helpen. Ik leef met die mensen mee. Ik hoop zo dat alles goed komt.”

De eigenaar van een Wok-restaurant in de straat, begaf zich meteen naar buiten na het horen van de enorme knal. ,,Ik ben naar de bewuste plek gerend en zag dat het er niks meer over was van grillroom Ali Baba. Ik kende de eigenaar van de zaak weliswaar niet maar heb vanuit mijn plicht als burger en buurman (Noaber, nabuur, red.) geholpen waar ik kon. Tot de brandweer en politie het overnamen’’, zegt de restauranthouder terugblikkend.

Hij volgt de ontwikkelingen op de voet en reageert verheugd op het bericht van de burgemeester over de gezondheidstoestand van de grillroombaas en diens zoontje. ,,Ik ben dolblij dat ze het naar omstandigheden goed maken en dat de man en de jongen zijn herenigd met hun echtgenote en moeder, die gisteravond in shock werd afgevoerd. Het belangrijkste voor ons als buren is dat het gezin weer gezond bij elkaar is.’’

Gespecialiseerde teams waren al een tijd bezig om bij de jongen te komen.

Zwaar materieel en een ambulance bij de grillroom aan de Sallandsestraat die instortte na een explosie.