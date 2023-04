Toeslagenouders starten eigen onderzoek: hoe kwamen ze in beeld bij jeugdzorg?

Ouders die slachtoffer werden in de toeslagenaffaire beginnen een eigen onderzoek, om te weten te komen hoe zij ook in beeld kwamen bij jeugdzorg. En of ze daar ook als fraudeur bekendstonden.

Veel ouders begrijpen het niet. ,,Hoe ineens jeugdzorg op de stoep stond, nadat ze toeslagen moesten terugbetalen. Of hoe, nadat ze als fraudeur werden aangemerkt, een uithuisplaatsing in beeld kwam terwijl daar voorheen geen sprake van was’’, vertelt hun woordvoerder Faith Bruyning. Van ouders die door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden aangemerkt en toeslagen moesten terugbetalen, werden volgens het CBS 2090 kinderen uithuisgeplaatst.

Jurist Bruyning is zelf ook gedupeerde in de toeslagenaffaire en als woordvoerder verbonden aan Number 90, een neutrale ruimte in Almere waar ‘toeslagenouders’ met prinses Laurentien werken aan herstel van onrecht. Veel van deze ouders zijn ervan overtuigd dat gegevens van de zogenaamde zwarte lijst, met namen van mensen die door de Belastingdienst (onterecht) als fraudeur werden aangemerkt, zijn gedeeld met gemeenten. En dat het etiket fraudeur heeft bepaald hoe er met ze werd omgegaan.

Maar de vinger krijgen ze er niet achter. Het frustreert ouders dat de Belastingdienst, die bij het aanleggen van ‘zwarte lijsten’ de privacywetgeving overtrad, nu lang niet altijd informatie aan kan leveren waar ouders om vragen of daar zeer lang over doet. Dat is voor number 90 reden om een standaardbrief aan ouders te verstrekken, om zo bij gemeentes informatie in te winnen en hopelijk wél antwoorden te krijgen. Om te kijken wat nu precies wanneer door de Belastingdienst is gedeeld en waar die informatie vervolgens terechtkwam.

Docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen Bart Tromp, tevens kinderrechter, begrijpt de ouders en hun initiatief. Zelf wil hij wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de uithuisplaatsingen, maar ondanks toezeggingen uit het verleden komt dat niet van de grond. Toch blijft hij voor dat onderzoek ijveren en de manier waarop volgens zijn informatie gegevens werden uitgewisseld, geeft hem daarvoor alleen maar meer motivatie.

Quote Als je op de zwarte lijst stond en daardoor problemati­sche belasting­schul­den had, werd dat medege­deeld en die informatie veelal handmatig ingevoerd in de systemen van de gemeente Bart Tromp, docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

,,Wat veel Nederlanders niet weten, is dat bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een uitkering, of hulp bij schulden, medewerkers van de gemeente veelal telefonisch contact opnamen met de Belastingdienst. Als je op de zwarte lijst stond en daardoor problematische belastingschulden had, werd dat medegedeeld en die informatie veelal handmatig ingevoerd in de systemen van de gemeente. Als in zo’n gemeente vervolgens een zogeheten risico-taxatie werd gemaakt van de opvoedsituatie van kinderen, kon het gebeuren dat op basis van de informatie van de Belastingdienst net dat ene vinkje te veel werd gezet. Dat de Belastingdienst je ten onrechte op een zwarte lijst had gezet en je ten onrechte met een geweldige schuld had opgezadeld, kon zo de inzet van gedwongen jeugdhulp tot gevolg hebben.’’

Zorgelijk volgens Tromp: het kan goed dat informatie nog steeds rondzwerft in systemen. Kamerlid Pieter Omtzigt gelooft dat ook en vindt dat de overheid er nu zelf voor moet zorgen dat datasystemen van gemeentes worden opgeschoond, ook al zijn daar op dit moment geen mogelijkheden voor. Zeker nu het zo ver komt dat ouders zelf maar onderzoek gaan doen. Hij stelde eerder tijdens een plenaire vergadering in de Tweede Kamer al een vraag over de gang van zaken.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën laat weten dat niet staat geregistreerd of en welke informatie van ouders precies is gedeeld met andere organisaties. ,,Het is voor de medewerkers van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen dan ook niet mogelijk om dit inzichtelijk te maken.’’



Branchevereniging Jeugdzorg Nederland verwijst naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Jeugdzorgorganisaties wonnen niet zelf informatie in, maar kwamen later in beeld. De VNG laat op haar beurt weten dat gemeenten niet betrokken waren bij FSV, het systeem om fraude te signaleren en niet op de hoogte waren van het bestaan van zogenaamde zwarte lijsten. ,,Het kan best zo zijn dat gemeenten in uitzonderlijke gevallen bij eigen onderzoek informatie of een fraudesignaal kregen van de Belastingdienst. Maar dat betekent niet dat die informatie per definitie ging over mensen die op de zwarte lijst stonden. Gemeenten hadden zelf geen toegang tot het FSV.’’

En ondertussen laait de boosheid onder ouders verder op, zegt Bruyning. Zij vinden dat de overheid onvoldoende heeft gedaan om hun problemen op te lossen. ,,Zeker nu informatie niet toegankelijk is, maar ook de hersteloperatie is vastgelopen: vermoedelijk duurt die in elk geval nog tot 2025.’’



Sommige ouders haken daardoor volledig af. ,,Die denken: ‘Ik win het toch niet’.’’ Zo worden gedupeerde ouders in feite opnieuw slachtoffer, maar niet iedereen wil dat laten gebeuren. ,,Zelf onderzoek doen zoals dit, is ook een manier om de regie weer in eigen hand te nemen.’’

