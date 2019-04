‘Toen we hoorden dat hij gearresteerd was, moesten we allemaal huilen’

Jamie Trenité en verslagge­vers Jeroen Schmale en Tonny van der Mee in De Ochtend Show to go

20:31 Televisiepresentator en Wie is de Mol?-kandidaat Jamie Trenité is vrijdag 26 april te gast in De Ochtend Show to go. Ook AD-verslaggevers Jeroen Schmale en Tonny van der Mee zijn in de studio. De show wordt gepresenteerd door Yora Rienstra en Manuel Venderbos en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.