Toen demente vrouw (92) ging dwalen, bleek drogeren de enige optie: ‘Onmenselijk’

Het is dinsdag 2 augustus als huisarts in opleiding Joris Bruggink van de Almelose huisartsenpraktijk De Schelfhoed een noodkreet deelt. In woon- en zorgcentrum Friso in dezelfde stad gaat het namelijk niet goed met een 92-jarige patiënte van hem. Ze kampte al met dementie, maar door een delier is de situatie snel verslechterd. De vrouw dwaalt door de gangen, valt geregeld en veroorzaakt - zonder dat ze daar zelf iets aan kan doen - onrust op de afdeling.