Toelaten homoseksuelen steen des aanstoots: Kerk op Urk verbreekt banden met Zwolse kerk

Kamer en minister Dijkgraaf: ‘Lat moet omhoog op de pabo’

Partijen van links tot rechts in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de kwaliteit van het lesprogramma op de pabo, de hogeschoolopleiding tot juf of meester, en de taalarmoede onder pabostudenten. Onderwijsminister Dijkgraaf vindt dat het niveau van de basisvaardigheden boven elke twijfel verheven moet zijn, zowel op de lerarenopleidingen als op scholen.

30 januari