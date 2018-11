Toegangspoortjes en strenge controles bij intocht Sinterklaas

'Kinderen uitgangspunt'Om te voorkomen dat de landelijke intocht van Sinterklaas uit de hand loopt, heeft de gemeente Zaanstad strikte regels opgesteld voor het kinderfeest. Het gebied waar de sint aankomt wordt afgezet met hekken. Het terrein is alleen via toegangspoortjes toegankelijk en jassen en tassen van bezoekers worden gecontroleerd. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet worden ver uit elkaar gehouden.

Wie de sint op zaterdag 17 november van dichtbij wil verwelkomen in ons land, moet zich aan strikte regels houden. Toegang gaat via poortjes en bezoekers worden onderworpen aan een tassen- en jassencontrole. Het meenemen van glaswerk en drones is verboden. ,,De landelijke intocht van Sinterklaas is een evenement voor kinderen. De rechten van kinderen vormen het uitgangspunt bij de maatregelen die de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie nemen om een ongestoord, feestelijk en veilig verloop van de intocht te waarborgen’’, zo verklaart de gemeente.

Demonstreren

Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet die een demonstratie aanmelden en met wie afspraken zijn gemaakt, krijgen plekken toegewezen die ver uit elkaar liggen. Ook in de demonstratievakken gelden strikte regels: kleding die het gezicht grotendeels bedekt en het gebruik van drugs en alcohol is verboden.

Quote Een vreedzaam protest is wat wij nastreven Actiegroep Inclusief Sinterklaasfeest Zaanstad

De actiegroep Inclusief Sinterklaasfeest Zaanstad gaat demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Dat meldt de actiegroep op haar Facebook-pagina. Het moet een vreedzaam protest worden, schrijven de initiatiefnemers. Maar: ,,We blijven niet stil. Zwarte Piet is racisme.”

Zichtbaar en vreedzaam

De actiegroep wil een demonstratie houden op de parkeerplaats bij het Zaans Museum. Dat is volgens de club het einde van de looproute van Sinterklaas. Het moet een demonstratie worden ‘die vreedzaam is en in het zicht van alle mensen’. ,,In verband met de veiligheid raden wij het af om stokken voor spandoeken mee te nemen. Een vreedzaam protest is wat wij nastreven.”

De gemeente Zaanstad kondigde eerder aan met tien partijen in gesprek te zijn over eventuele demonstraties bij de intocht. Burgemeester Jan Hamming wil die toestaan, op voorwaarde dat kinderen er geen last van hebben. Burgemeester Hamming heeft al aangegeven dat hij demonstraties zal beëindigen als ze uit de hand lopen. ,,Bij een evenement waar veel kinderen aanwezig zijn, en dat is hier het geval, is de tolerantie voor wanordelijkheden zeer laag‘’, zo stelt de gemeente. ,,Kinderen mogen best iets meekrijgen van een demonstratie, maar zij hebben het recht om niet blootgesteld te worden aan gespannen situaties, verbale of fysieke confrontaties en andere grensoverschrijdende zaken. Daar wordt een scherpe grens getrokken.

Voorstanders

Tot nu toe meldden twee clubs zich daadwerkelijk aan om te komen demonstreren: allebei voorstanders van een traditionele zwarte piet. Het gaat om de Nederlandse Volks Unie (NVU) en om een lokaal Zaans initiatief. Nu kondigt dus ook een tegenstander zijn aanwezigheid aan. Op de Facebook-pagina van Inclusief Sinterklaasfeest Zaanstad geven tot nu toe 20 mensen aan aanwezig te zijn bij de demonstratie.