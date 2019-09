'Tipgever’ mishandeling Brian vraagt 500 euro: ‘Spotten met andermans leed’

Brian werd afgelopen nacht rond vier uur bewusteloos, bloedend en bont en blauw aangetroffen bij de kerk in het Limburgse dorp Linne. Hij werd in elkaar geslagen, zo is het vermoeden, maar Brian kan zich zelf niets meer herinneren. ,,Hij is een stuk van de film kwijt", zegt zijn vader.

Lees ook Vader zoekt daders die zijn zoon tot bloedens toe sloegen en bewusteloos achterlieten Lees meer

Daarom zette hij vanochtend een oproep op Facebook, in de hoop dat tips konden helpen bij het vinden van de dader. Tot nu toe zat de gouden tip er niet bij. Wel was er dus een anonieme 'grapjas’ die 500 euro vroeg voor de tip die de zaak helemaal zou oplossen. ,,De man had een Hollands accent, het was geen Limburger. Ik ben er niet op ingegaan. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Als je zoiets doet, ben je echt aan het spotten met andermans leed.”

Zelf op onderzoek

Ook de politie kan de familie Thoonsen nog niet helpen. ,,Omdat Brian zich niks kan herinneren is het lastig om de zaak goed te onderzoeken, zeggen ze. Bovendien vroeg een van de agenten zich af of Brian niet gevallen was in plaats van mishandeld. Maar in het ziekenhuis zeiden ze dat aan zijn verwondingen duidelijk af te leiden is dat hij in elkaar is geslagen.”

Wil is daarom zelf maar op onderzoek uitgegaan in Linne. ,,Helaas heb ik nog niemand gevonden die mogelijk camerabeelden heeft. Van omwonenden hoorde ik wel dat het rumoerig was, vanwege de kermis in Maasbracht (een dorp verderop, red.).”

Geen inwendige schade

Brian ligt met ‘onnoemelijk veel pijn’ op bed, zegt zijn vader. ,,We zijn vanmiddag voor de tweede keer naar het ziekenhuis geweest. Gelukkig is er geen inwendige schade.”