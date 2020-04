Tiny (82) kreeg corona: ‘Als het je tijd is, is het je tijd, maar ik merkte er weinig van’

Maar wáár kwam die corona vandaan? Tiny Nagelhout heeft er twee theorieën over: ,,Ik heb nog carnaval gevierd, in Eindhoven. Ik heb een vriend die een paar jaar jonger is, die komt daar vandaan. Ik woon in Friesland want mijn man was Fries, maar ik kom zelf uit Amsterdam. Mijn vriend houdt wel van carnaval. Dus we zijn in zo'n café-restaurant geweest, lekker meezingen. Misschien heb ik het daar opgelopen, maar het kan ook van hier in het tehuis zijn. Ik woon zelf in een aanleunwoning, maar we drinken wel koffie met bewoners en daar zijn er ook een paar van ziek geweest.”



Tiny Nagelhout behoort nu dus tot het legioen van ex-patiënten over wie Mark Rutte enige tijd geleden zei dat ze immuun zijn. Zo ziet ze het zelf dus niet. ,,Mijn dokter zei: je kan het best nog een keer krijgen. Dus ik ben voorzichtig, ik houd anderhalve meter afstand, Rutte kan zeggen wat-ie wil.”