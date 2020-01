Tina Nijkamp en René Watzema in De Ochtend Show to go

RUMAG-presentator René Watzema is morgen te gast in De Ochtend Show to go om alles te vertellen over de RUMAG Theatershow. Ook bellen we met voormalig zenderdirecteur van SBS6 Tina Nijkamp over de talkshowoorlog tussen de NPO en RTL4. De show wordt gepresenteerd door Roel Maalderink en is vanaf 07.30 uur live te zien via onze app en op deze site.

De coketaxi, een begrip dat is overgewaaid uit Berlijn, is bezig aan een opmars in Gelderland. Rondrijdende drugskoeriers leveren coke en pillen op bestelling thuis aan de deur, bijna alsof het om een pizza gaat. Drie gram halen, twee betalen. We bellen met Stephen Friedrichs, verslaggever van De Gelderlander, over dit fenomeen.

Verder spreken we met Iris van Deinse van het Rode Kruis en Henk Simons van Natuurbeheer IUCN NL over de enorme bosbranden in Australië die inmiddels aan 23 mensen het leven hebben gekost.

Morgen is de uitspraak in de zaak rond de Faro-vliegramp. Begin jaren negentig crashte een toestel van Martinair tijdens de landing op het vliegveld van het Portugese Faro. 56 inzittenden overleefden de ramp niet. De rechtbank oordeelt of het onderzoeksrapport van luchtvaartdeskundigen van destijds klopt. We spreken live met Iem en Corrie Vroomhout. Zij overleefden de ramp, maar verloren hun toen 14-jarige dochter Brenda.

We bellen ook met Roderick den Haring van Vuurwerkmania op de Stadscamping Rotterdam over het nieuws dat Rotterdam komende jaarwisseling de eerste gemeente is die vuurwerkvrij zal zijn. Verder hebben we het over de 3200 medewerkers van het Brabantse sigarenbedrijf Royal Agio die samen 10 miljoen euro mogen verdelen. Die premie krijgen ze omdat het bedrijf is verkocht aan de Deense Scandinavian Tobacco Group. We bellen erover met Bart-Jan van Rooij, verslaggever van het Eindhovens Dagblad.

