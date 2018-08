Tim (13) uit Oud-Gastel werd gepest, nu is ie Europees Kampioen karate

Zelf kreeg ‘ie weinig van de commotie mee, en versloeg ‘ie in de finale Denemarken met 2-0. De dag erna won hij met zijn twee teamgenoten nogmaals van Portugal. ,,Toen hij op het podium stond en het Wilhelmus klonk, gingen de kranen open”, zegt zijn apetrotse moeder.



De sport is Tim niet met de paplepel ingegoten. In tegendeel. Hij kreeg pas drie jaar geleden zijn eerste les. In eerste instantie niet uit interesse, maar omdat hij op zijn voetbalclub vreselijk werd gepest. ,,Zijn zelfvertrouwen was weg'', zegt Erica.