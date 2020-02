Tilburgse coronapatiënt was al paar dagen niet lekker en ‘dan kun je besmettelijk zijn’

De eerste coronapatiënt van Nederland was al een paar dagen niet lekker voordat hij naar het ziekenhuis ging. Voor de GGD én uiteraard mensen uit de omgeving van de man is dat belangrijke informatie, omdat een drager van het coronavirus pas besmettelijk is als hij de eerste ziekteverschijnselen heeft.

Bekenden van de Brabantse ondernemer zeggen dat hij zich al ‘enkele dagen’ niet fit voelde. Hoe lang precies, is niet helemaal duidelijk. De man meldde zich woensdagavond laat bij het ziekenhuis in Tilburg waar hij nu in quarantaine ligt. ,,Alleen als hij kiplekker carnaval heeft gevierd, was hij niet besmettelijk voor zijn omgeving. Als hij al wat hangerig was, kan hij al besmettelijk zijn geweest”, legt arts-microbioloog Jean-Luc Murk uit. Murk werkt in het betreffende ziekenhuis, maar mag uiteraard niets zeggen over de medische situatie van de patiënt.

Duidelijk is echter wel dat de man - die op zakenreis was in Noord-Italië en vermoedelijk daar het virus opliep - niet meteen bij de eerste ziekteverschijnselen naar het ziekenhuis is gegaan. Een patiënt die al een beetje ziek is, kan besmettelijk zijn. Murk noemt het voorbeeld van een Chinese vrouw die nauwelijks last had van het coronavirus dat haar had getroffen ( ‘ze nam één paracetamol en was na twee dagen beter’), maar toch een aantal andere mensen besmette.

Een 47-jarige Duitser die vlak over de grens bij Limburg besmet bleek te zijn, was nog kerngezond op een bijeenkomst in Vlodrop en stak daar dus niemand aan. Eenmaal terug in Duitsland vierde hij met de eerste ziekteverschijnselen carnaval en besmette daar wel minstens één andere feestvierder.

De GGD brengt momenteel in allerijl in kaart met wie de patiënt uit Loon op Zand de dagen voor woensdag allemaal contact heeft gehad. Geen eenvoudige klus omdat hij bij het carnaval was. De man zelf is overigens nuchter en optimistisch en denkt ‘snel weer beter te worden’.