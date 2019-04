Tilburg gaat ratten te lijf met pindakaas en speciale vangbox

Ratten vangen leer je in de praktijk. Een rattenvanger kijkt ook anders naar de stad. Sander Laurijssen, plaagdierbeheerser bij de gemeente, heeft zijn bus geparkeerd in de Wijboschstraat in de Reeshof en wijst op een ogenschijnlijk willekeurig plekje: wat struiken, een slootje, een zitbankje met ernaast een prullenbak - en dan komt het - dat pal naast een muurtje staat. ,,Via dat muurtje klimmen ratten in de prullenbak, die had een halve tegel naar voren moeten staan.” Krasjes van rattennagels op de bovenzijde van de prullenbak zijn het bewijs. Hier voelt de bruine rat zich thuis.



Vlakbij het bankje staat een vangbox, zelf door de plaagdierbeheersers van het BAT ontworpen, waarmee momenteel in Tilburg wordt geëxperimenteerd. De kist is verankerd in de grond. Aan twee kanten zitten ingangen die zo zijn gemaakt dat er geen hondensnuiten of kinderhandjes in kunnen. In de box staan twee klemmen, voorzien van een kloddertje pindakaas. Een ideaal lokmiddel, aldus Laurijssen: ,,Ratten houden van noten en vetten, daarom vangen wij met pindakaas. Welk merk? Maakt niet uit. Gewoon, het goedkoopste.”



Met drie vangboxen in de Wijboschstraat hebben Laurijssen en zijn collega Maikel Martens afgelopen week elf ratten gevangen. De laatste paar dagen blijven de klemmen leeg. Dat is een goed teken, zegt Martens. ,,Het betekent dat overlast in deze straat onder controle is. Kunnen we de boxen weer ergens anders plaatsen.”