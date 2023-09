TikTok-challenge op middelbare school loopt uit de hand: ‘Dit is niet grappig meer’

Directe aanleiding voor de ontruiming was maandag de penetrante chloorlucht die in de gangen rondging. Voor rector Léon Lucas helaas een bekende lucht.



,,Vorige week donderdag roken we deze lucht ook al. Toen in mindere mate, en op een tijdstip van de dag waarop veel minder leerlingen aanwezig waren. We hebben gelijk overlegd en besloten dat, mocht dit nog een keer voorkomen, we tot een ontruiming zouden overgaan.”



Lang hoefde Lucas dus niet te wachten: drie dagen later was het weer raak. ,,Dit is typisch zoiets waarvan je denkt ‘dat doen onze leerlingen niet’, totdat het wél gebeurt. We hebben geen idee wie het zijn of is, maar blijkbaar heeft diegene een TikTok-challenge geprobeerd na te doen.”