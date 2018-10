Tijmens (13) hart klopt voort na dodelijke botsing op voetbalveld

video Oud-voetbal­prof Simon Tahamata speelt zelf Zwarte Piet bij Ajax

11:13 Het zwartepietenseizoen is losgebarsten. Voor- en tegenstanders laten zich horen. Oud-profvoetballer Simon Tahamata is er ook duidelijk over: 'Ik speel bij Ajax altijd Zwarte Piet. Ik heb er geen probleem mee dat hij zwart blijft.'