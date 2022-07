Ties en Gerry zaten in overvaren watertaxi: ‘Praat niet te veel, dat spaart zuurstof’

met podcast Rian van Rijbroek wilde dolgraag beroemd worden, maar nu ze dat is, verstopt ze zich

Ze wilde dolgraag beroemd worden. Maar nu ze dat is, verstopt ze zich. Letterlijk, achter de rolluiken van haar Veghelse villa. Maar ook figuurlijk: ze verschuilt zich voortdurend achter pseudoniemen of achter de naam van haar machtige vriend Gerard Sanderink. En dus is het een hele uitdaging om een antwoord te krijgen op de vraag: wie is Rian van Rijbroek?

23 juli