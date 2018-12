Tientallen werknemers netbeheerders verdienen meer dan een minister

Alliander, voornamelijk actief in Noord-Holland en Gelderland, betaalde vorig jaar 15 mensen boven de ministersnorm. Die lag toen op 181.000 euro. Het gaat niet alleen om bestuurders en directeuren, maar ook om gewone medewerkers en een adviseur.

Het netbedrijf kwam in het verleden diverse malen in het nieuws met exorbitante lonen. Alliander, het moederbedrijf van netbeheerder Liander, beloofde in 2014 dat er in de toekomst géén nieuwe topsalarissen zouden worden uitgedeeld. Uit het jaarverslag van Liander blijkt echter dat twee nieuwe werknemers een salaris boven de ministersnorm hebben gekregen. Ook kwamen vier medewerkers door een loonsverhoging boven de norm uit.

De netbeheerder, die op kosten van de belastingbetaler de regionale gas- en elektriciteitsnetten beheert, stelt in een reactie dat het een eigen bovengrens hanteert: 130 procent van een ministerssalaris, oftewel ruim 230.000 euro. ,,Sinds 2013 worden er geen mensen aangenomen boven deze norm.”

Wet

Het is niet verboden om medewerkers een dergelijk salaris te betalen. De Wet Normering Topinkomens, die de beloningen in de (semi-)publieke sector regelt, geldt alleen voor bestuurders. Zij mogen niet meer verdienen dan een minister. Een voorstel om de wet ook toe te passen op ondergeschikten, werd door het vorig jaar aangetreden kabinet in de la gestopt.

Ook andere netbeheerders nemen de ruimte die de wet hen biedt. Enexis, actief in het noorden en het zuiden van het land, had in 2017 twaalf mensen in dienst die meer verdienden dan een minister. Stedin, actief in de Randstad, acht. Bij Enduris (Zeeland) verdiende minimaal één persoon meer dan 181.000 euro.

Volledig scherm Mark van Lieshout © Alliander Bij Alliander deed zich in 2017 nóg een opmerkelijk feit voor. Financieel topman Mark van Lieshout zag zijn beloning ten opzichte van 2016 fors stijgen, van 266.000 euro naar 290.000 euro. Dat is ruim een ton meer dan minister-president Mark Rutte jaarlijks opstrijkt.



In een reactie stelt Alliander dat Van Lieshout in 2017 gecompenseerd is voor het wegvallen van variabele beloning. In 2020 zal zijn salaris zijn afgebouwd tot de Alliander-norm van ruim 230.000, belooft het bedrijf. De netbeheerder voelt zich ook in dit geval niet gebonden aan het wettelijke maximum van 181.000 euro.

Op oude voet verder

Dit tot woede van PvdA-Kamerlid John Kerstens. ,,Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt? Zulke salarissen bij een bedrijf dat zonder concurrentie moet zorgen dat het licht aangaat als mensen thuis de lamp aandoen. Alliander beloofde na heel veel tegenstribbelen beterschap, maar gaat als niemand kijkt gewoon op de oude voet door. Het heeft nota bene overheden als aandeelhouders.”

Kersten gaat het kabinet schriftelijke vragen stellen over de kwestie. In de Gelderse Provinciale Staten gaat de SP-fractie hetzelfde doen. SP-Kamerlid Ronald van Raak, die het handelen van Alliander ‘een provocatie’ noemt, vindt dat het wetsvoorstel om álle salarissen in de semi-publieke sector op dat van een minister te maximeren, zo snel mogelijk weer uit de la moet. ,,Je kunt geen beroep doen op het fatsoen van de netbeheerders, want dat hebben ze blijkbaar niet.”

Quote Je kunt geen beroep doen op het fatsoen van de netbeheer­ders, want dat hebben ze blijkbaar niet Ronald van Raak

Evaluatie

De kans dat er snel iets gebeurt, is echter klein. De coalitiepartijen willen eerst de evaluatie van de Wet Normering Topinkomens afwachten. Die wordt pas in 2020 verwacht. ,,Wij zijn ook tegen excessieve beloningen in de semi-publieke sector, maar willen eerst zien wat er uit die evaluatie komt”, zegt CDA-Kamerlid Harry van de Molen, die overigens benadrukt dat hij de loonsverhoging van Alliander-topman Van Lieshout absoluut niet goedkeurt.

Hij wil ook luisteren naar de argumenten van de netbeheerders. Die vinden de salarissen gerechtvaardigd, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om ‘voldoende gekwalificeerde leidinggevende en specialistische medewerkers’ in huis te halen.

In werkelijkheid betalen de netbeheerders overigens nog meer topsalarissen. Die worden uitgekeerd bij bedrijfsonderdelen die actief zijn op terreinen die niet door de overheid gereguleerd worden, zoals elektrisch vervoer en innovatie. Die salarissen hoeven niet gepubliceerd te worden.