Tientallen verwaarloosde dieren gevonden, verdachte is bekende van dierenpolitie

En weer is het raak op de A58: weg bij Et­ten-Leur in beide richtingen dicht

16:34 Op de A58 bij Etten-Leur is vanmiddag een vrachtwagen door de middenvangrail gereden. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht. Het is het derde ongeluk met een vrachtwagen op de A58 in twee dagen tijd. Eerder vandaag was het raak ter hoogte van Moergestel, terwijl gister een megafile ontstond bij Roosendaal.