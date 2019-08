Tientallen nieuwe tips over doodgeschoten en gedumpte vrouw Westdorpe

Volgens de politie gaat het om namen die al eerder zijn genoemd en nagetrokken, maar er zitten ook tientallen nieuwe namen bij. De meeste tips werden bij de Nederlandse politie gemeld. De cel Vermiste Personen van de federale politie in België kreeg de afgelopen dagen twintig tips.



Een passerende boer ontdekte op 22 juni het geheel ontklede stoffelijk overschot in het struikgewas naast de Anthoniekade in Westdorpe. De vindplaats is pal op de grens en enkele tientallen meters van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Direct was duidelijk dat de vrouw door een misdrijf om het leven was gekomen.



De vrouw – blank, rossig haar en bijna 1,60 meter – was naar schatting 50 tot 65 jaar, aldus de politie. De vrouw droeg geen sieraden en had geen tatoeages. Het enige wat in de buurt werd gevonden was een vuilniszak met Franstalig opschrift. Op het vuilnis bleek haar dna te zitten.